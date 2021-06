Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Motorrad verliert Öl - Krankenhaus

Erwitte (ots)

Eine 22-jährige Lippstädterin befuhr am Montag (31. Mai), gegen 20.30 Uhr, mit ihrem Motorrad den Hellweg (B1) von Geseke kommend in Richtung Erwitte. An der Kreuzung B1/B55 wollte sie ihre Fahrt in Richtung Lippstadt fortsetzen. Beim Abbiegen rutschte sie plötzlich mit dem Hinterrad weg und fiel hin. Die 22-Jährige wurde mit dem Rettungswagen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Bislang geht die Polizei davon aus, dass aufgrund eines technischen Defekts das Motorrad Öl verlor und zum folgenden Sturz führte. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. (reh)

