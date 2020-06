Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Tankstellen-Räuber ermittelt

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter ermittelt, der Anfang Mai eine Tankstelle in Rockenhausen überfallen hat. Der 25-Jährige wurde bereits dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kaiserslautern vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Umfangreiche Ermittlungen führten die Polizei auf die Spur des 25-Jährigen, der eigentlich in Unterfranken lebt, aber Bezüge nach Rockenhausen hat. Der Mann steht im Verdacht, am Abend des 7. Mai 2020 die Tankstelle in der Kaiserslauterer Straße betreten und sich zunächst mehrere Getränke aus dem Kühlregal genommen und anschließend den Kassierer mit einem Messer bedroht haben. Der Tankstellen-Mitarbeiter konnte jedoch flüchten. Der Täter lief danach zu Fuß in Richtung Innenstadt davon (wir berichteten: https://s.rlp.de/rbDor).

Die Wohnung des 25-Jährigen in Unterfranken wurde vergangene Woche von Einsatzkräften der bayerischen Polizei durchsucht. Dabei konnten unter anderem beweiserhebliche Gegenstände, die im Zusammenhang mit dem Raub stehen, sichergestellt werden.

Der Tatverdächtige wurde anschließend nach Kaiserslautern gebracht und dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Er machte jedoch von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Aufgrund der Beweislage und einer bestehenden Fluchtgefahr wurde Haftbefehl erlassen und der 25-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell