Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw-Fahrer ohne Führerschein in Elsfelth unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 15. Oktober 2021, kontrollierten Beamte der Polizei Brake gegen 2:10 Uhr einen Pkw-Fahrer in der Straße "Oberrege" in Elsfleth.

Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 23-jährige Fahrer aus Elsfleth keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren gegen den jungen Mann ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell