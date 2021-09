Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim- 60.000 Euro ergaunert

Bellheim (ots)

Gestern Morgen gelang es Betrügern, 60.000 Euro von einem 53-jährigen Mann aus Bellheim zu ergaunern. Über eine gefälschte Email gelangten die Täter an die Bankdaten ihres Opfers und tätigten insgesamt 13 Überweisungen in Höhe von 60.000 Euro ins Ausland. Wir warnen erneut vor dieser besonders dreisten Art der Online-Gauner: Mit dem Versand von Spam- E-Mails erschleichen sie sich geheime Zugangsinformationen, um dann unberechtigt an das Geld ihrer Opfer zu gelangen. Die E-Mails enthalten falsche Links, die ahnungslose Nutzer nicht wie gedacht auf die Homepage ihrer Bank, sondern auf die täuschend echt nachgebauten Internetseiten der Betrüger führt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell