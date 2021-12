Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 22.12.2021:

Peine (ots)

Verkehrsunfallflucht in Wendeburg

-Zeugenaufruf-

Eine 29-jährige Frau in Wendeburg musste am Abend des 21.12. feststellen, dass ihr Auto beschädigt worden ist. Die Frau hatte ihren schwarzen VW Polo gegen 14:00 Uhr an der "Braunschweiger Straße" geparkt. Als sie um kurz vor 19:00 Uhr zum Wagen zurückkam, musste sie großflächige Beschädigungen an der Fahrerseite feststellen. Ganz in der Nähe lag ein Teil einer sogenannten Spatenrollegge. Dabei handelt es sich um ein landwirtschaftliches Bodenbearbeitungsgerät. Die Schäden am Fahrzeug passen in Größe und Form zu dem aufgefundenen Geräteteil. Daher scheint es wahrscheinlich, dass ein vorbeifahrender Trecker dieses Anbauteil verloren haben könnte, dies rollte dann über die Fahrbahn und beschädigte den geparkten PKW. Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Edemissen entgegen.

