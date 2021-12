POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.12.2021.

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.12.2021.

Salzgitter (ots)

Bei versuchtem Einbruch in ein Fahrzeug wird die Schiebetür beschädigt.

Salzgitter, Bad, Helenenstraße, 19.12.2021, 15:30 Uhr-20.12.2021, 06:30 Uhr.

Beim Versuch, sich einen widerrechtlichen Zugang in einen geparkten Transporter zu verschaffen, hatten die Täter auf einen Türgriff einer Schiebetür eingewirkt und diesen beschädigt. Ein Zutritt in das Fahrzeug gelang jedoch nicht. Es wurde ein Schaden in nur geringer Höhe verursacht. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter Bad unter der Telefonnummer 05341/825-0 in Verbindung zu setzen.

Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Salzgitter, Landesstraße 636, östlich der Ortschaft Salder, 20.12.2021, 09:10 Uhr.

Der 33-jährige Fahrer eines Pkw befuhr die L 636 und kam offensichtlich auf Grund winterglatter Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im weiteren Verlauf. Das Fahrzeug kam auf der Seite liegend zum Stillstand.

Ein im Fahrzeug mitfahrendes 12-jähriges Mädchen erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Sie musste in das örtliche Krankenhaus gefahren werden.

Die Bergung des nicht mehr fahrbereiten Pkw übernahm ein örtliches Abschleppunternehmen. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Schaden von mindestens 5.000 Euro.

