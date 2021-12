Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.12.2021.

Salzgitter (ots)

Täter entwendeten in mehreren Fällen Dieselkraftstoff.

Salzgitter, Bad, Porschestraße, 17.12.2021, 14:30 Uhr-19.12.2021, 22:00 Uhr.

In vier derzeit bekannt gewordenen Fällen entwendeten die Täter aus abgestellten Lastkraftwagen mindestens 1300 Liter Dieselkraftstoff und verursachten hierdurch einen Schaden in niedriger vierstelliger Höhe. Die Polizei in Salzgitter-Bad bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05341/825-0 zu melden.

Täter brachen mehrere Umkleideschränke auf.

Salzgitter, Bad, Parkallee, Freizeiteinrichtung, 19.12.2021, 15:50-16:10 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass unbekannte Täter mindestens 19 Umkleideschränke/Spinde beschädigt hatten. Bei der Tatausführung wurden diese entweder komplett aufgebrochen bzw. die Tat ist im Versuchsstadium steckengeblieben. Neben Bargeld erbeuteten die Täter auch Mobiltelefone und verursachten einen Schaden von mindestens 1.000 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341/825-0 zu richten.

Täter scheiterten an einer Terrassentür.

Salzgitter, Lebenstedt, Moränenweg, 18.12.2021, 13:00-20:00 Uhr.

Die unbekannten Täter hatten versucht, die Terrassentür des Wohnhauses aufzuhebeln. Ein Zutritt in das Haus gelang jedoch nicht. Es entstand ein Schaden von mindestens 1.000 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 zu richten.

