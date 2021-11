Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Innenstadt: An Mitsubishi Scheibe eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim - Innenstadt (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 02:35 Uhr wurden durch eine oder mehrere unbekannte Personen an einem auf dem Gehweg in C8 geparkten PKW die Scheibe der Beifahrertür, sowie der hinteren linken Tür auf unbekannte Weise eingeschlagen. Ob aus dem Auto auch etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 0621 1258-0 zu melden.

