Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis: Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus; Pressemitteilung Nr.2

Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag gegen 12:30 Uhr wurde die Polizei verständigt, nachdem im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Preysingstraße ein Feuer ausgebrochen wäre. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort drang dunkler Rauch aus dem oberen Teil des Gebäudes. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten ihre Wohnungen bereits selbstständig verlassen. Sie waren allesamt unverletzt. Die Feuerwehr konnte die betreffende Wohnung im Dachgeschoss schnell lokalisieren und die Rauchentwicklung eindämmen. Zu einem Feuer kam es offenbar nicht. Ersten Ermittlungen zufolge vergaß der 32-jährige Wohnungsinhaber sein Essen auf dem Herd. Ein Sachschaden entstand nicht. Die Bewohner konnten nach Abschluss der Maßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell