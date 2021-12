POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 21. Dezember 2021:

Polizei Salzgitter

Wolfenbüttel: Sachbeschädigung an Gewächshäusern

Mittwoch, 15.12.2021, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 16.12.2021, 06:00 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Sonntag gelangten bislang unbekannte Täter auf ein Gelände des Tiefbauamtes der Stadt Wolfenbüttel an der Lindener Straße. Der oder die Täter zerstörten Teile der dortigen Gewächshäuser indem Folien des Daches zerschnitten und Lüftungsrohre beschädigt wurden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Sachbeschädigung an Wohnmobil

Dienstag, 14.12.2021, 18:00 Uhr, bis Freitag, 17.12.2021, 15:00 Uhr

Unbekannte Täter zerstörten in der Zeit zwischen Dienstagabend und Freitagnachmittag vergangener Woche den Griff der Eingangstür eines zum Parken in der Lindener Straße in Wolfenbüttel abgestellten Wohnmobils. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Einbruch scheitert

Samstag, 18.12.2021, 14:00 Uhr, bis Montag, 20.12.2021, 10:00 Uhr

Zwischen Samstag, 14:00 Uhr, und Montag, 10:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Antiquitätengeschäft in der Breiten Herzogstraße in Wolfenbüttel einzudringen. Der Versuch die Eingangstür aufzuhebeln misslang jedoch offenbar, ein Eindringen erfolgte nicht. An der Tür entstand lediglich geringer Sachschaden. Hinweise: 05331 / 933-0.

