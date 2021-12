Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sasbach: Rüttelplatte allein unterwegs

Freiburg (ots)

Sonntagmorgen, 12.12.21 gegen 2 Uhr, hatten unbekannte Jugendliche eine Rüttelplatte von der Baustelle in der Dorfstraße in Sasbach in Betrieb genommen und seien damit herumgefahren.

Letztendlich hatten sich die jungen Leute von der immer noch in Betrieb befindlichen Maschine entfernt, so dass diese unbeaufsichtigt die Hauptstraße entlang fuhr.

Eine Streife der Polizei konnte die Maschine letztendlich wieder "einfangen" und mit einem hilfsbereiten Nachbarn zurück auf die Baustelle bringen.

Ob ein Sachschaden entstanden ist, wird derzeit noch geprüft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell