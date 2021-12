Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Fahrraddiebstahl vereitelt - ein Tatverdächtiger festgenommen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 10.12.2021, kurz vor 08.00 Uhr, bemerkte ein Hausmeister einer Schule in der Königsberger Straße, wie sich zwei männliche Personen auf dem Fahrradabstellplatz der Schule aufhielten und augenscheinlich die Schließverhältnisse der Fahrräder überprüften. Der Hausmeister sprach die beiden Männer an und diese ergriffen fußläufig die Flucht. Die Polizei konnte einen 33-jährigen Verdächtigen sichten und nach einer kurzen Verfolgung vorläufig festnehmen. Der zweite Verdächtige konnte nicht mehr festgestellt werden. Interessanterweise trugen die beiden Verdächtigen eine sogenannte Warnschutzkleidung, wie sie üblicherweise im Straßenbau getragen wird. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass sich der 33-jährige Verdächtige zudem illegal in Deutschland aufhielt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

