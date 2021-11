Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211112.6 Pahlen: Zwei Täter bei Einbruch gefasst, Zeugen gesucht

Pahlen (ots)

Am Freitag in den frühen Morgenstunden meldete sich ein Anrufer über den Polizeinotruf, da er in der Nachbarschaft Einbrecher an einem Einfamilienhaus in der Eiderstraße entdeckt hatte. Die Täter waren noch am Werk. Der Eigentümer war zur Tatzeit nicht im Hause. Polizeibeamte konnten zwei Tatverdächtige am Gebäude festnehmen, ein dritter Täter konnte flüchten. Er entkam mit einem Fahrzeug, welches mit hoher Geschwindigkeit verschwand. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die in der Zeit um 4:45 Uhr ein Fahrzeug beobachtet haben, welches mit hoher Geschwindigkeit aus der Eiderstraße Richtung Erfde geführt wurde. Hinweise nimmt die Kripo unter der Tel.Nr. 0481/94520 entgegen.

