Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211112.4 Kremperheide: Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Kremperheide (ots)

In der Nacht zu heute hat eine Streife in Kremperheide einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der alkoholisiert am Steuer saß. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen und seinen Führerschein abgeben.

Um 0.40 Uhr stoppten Beamte in der Dorfstraße den Fahrer eines Audis und unterzogen ihn einer Kontrolle. Im Rahmen dessen stellten die Einsatzkräfte Atemalkoholgeruch bei ihrem Gegenüber fest. Zwei Bier hätte er vor Fahrtbeginn getrunken, so der aus dem Itzehoer Umland Stammende. Ein durch ihn absolvierter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,21 Promille, woraufhin die Beamten die Entnahme einer Blutprobe anordneten.

Der 28-Jährige wird sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen, seinen Führerschein beschlagnahmten die Polizisten.

Merle Neufeld

