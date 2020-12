Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht mit verletztem E-Scooter-Fahrer

Ludwigshafen-FriesenheimLudwigshafen-Friesenheim (ots)

Der Geschädigte befuhr am 02.12.2020, gegen 11:30 Uhr, mit seinem E-Scooter den Radweg der Industriestraße in Fahrtrichtung Sternstraße. Ein silberfarbener Van, welcher vom Parkplatz des Supermarktes DOGAN in die Industriestraße einfuhr, übersah den kreuzenden E-Scooter-Fahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Geschädigte stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich leicht. Der PKW Fahrer stieg kurz aus, um nach dem Geschädigten zu sehen. Anschließend entfernte er sich, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen, von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt, insbesondere bezüglich des flüchtigen Fahrzeugs, tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/963-2222 in Verbindung zu setzen.

