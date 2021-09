Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Kleinsachsenheim: Kontrolle wegen des Verdachts auf Drogen endet mit Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 18.40 Uhr wollten Beamten des Polizeireviers Vaihingen an der Enz zwei Jugendliche in der Torstraße in Kleinsachsenheim kontrollieren. Die Kontrolle endete mit dem Widerstand eines 17-Jährigen. Den Polizisten, die in zivil unterwegs waren, fiel zunächst ein 14 Jahre alter Junge auf, der einige sogenannte Zipptütchen sichtbar in der Hand hielt. Diese Tütchen werden erfahrungsgemäß zum portionierten Verpacken und dem Verkauf von Drogen genutzt. Im Zuge der Kontrolle des Jugendlichen ergaben sich Hinweise auf ein Drogengeschäft. Während die beiden 30 und 34 Jahre alten Polizisten den 14-Jährigen kontrollierten, kam dessen 17 Jahre alter Freund auf einem E-Bike hinzu. Die Beamten gaben sich dem älteren Jungen ebenfalls als Polizisten zu erkennen. Da der junge Mann die Aufforderungen der Beamten, vom Fahrrad zu steigen und seine Tasche auszuhändigen nicht nachkam, wurde er letztlich unter der Anwendung von unmittelbarem Zwang vom seinem E-Bike herunter gezogen. Im weiteren Verlauf leistete der 17-Jährige vehemente Gegenwehr, versuchte die Polizisten mit seinen Beinen wegzustoßen und ließ sich nicht beruhigen. Passanten, die die Situation beobachteten, setzten schließlich einen Notruf ab, um so Unterstützung für die beiden 30 und 34 Jahre alten Polizisten anzufordern. Letztlich gelang es den beiden Beamten den 17-Jährigen unter Kontrolle und zu Boden zu bringen. Ihm wurden Handschließen angelegt. Da er sich jedoch auch währenddessen wehrte, mussten auch seine Beiden gefesselt werden. Anschließen brachte ihn eine zweite Streifenwagenbesatzung zum Polizeirevier Vaihingen an der Enz. Der 17-Jährige wie auch die beiden Polizisten erlitten leichte Verletzungen. Die Brille eines Beamten wurde außerdem beschädigt. Die Durchsuchung des jugendlichen Tatverdächtigen sowie seiner Sachen brachte szenetypisches Zubehör für den Marihuana-Konsum sowie eine Kleinstmenge der Droge zum Vorschein. Beide Jugendlichen werden sich wegen des Verdachts des Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen. Der 14-Jährige wurde noch vor Ort wieder auf freien Fuß gesetzt. Beim 17-Jährigen kommt eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte hinzu. Er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen einer Erziehungsberechtigten übergeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell