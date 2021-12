Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 22. Dezember 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: 63-jähriger Fahrer eines Motorrollers nach Sturz verstorben

Dienstag, 21.12.2021, gegen 17:30 Uhr

Ein 63-jähriger Fahrer eines Motorrollers ist am frühen Dienstagabend gegen 17:30 Uhr kurz nach einem Sturz mit seinem Motorroller verstorben. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der 63-Jährige mit seinem Roller auf der Ludwig-Richter-Straße in Richtung Cranachstraße unterwegs. In Höhe der dortigen Schule war er dann alleinbeteiligt plötzlich ins Rutschen geraten und im weiteren Verlauf auf die Fahrbahn gestürzt. Er wurde mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum gebracht, wo er dann verstarb. Die polizeilichen Ermittlungen zur Feststellung der Ursache wurden aufgenommen.

Klein Flöthe: Einbruch in Einfamilienhaus

Dienstag, 21.12.2021, zwischen 12:00 Uhr und 19:00 Uhr

Während der Abwesenheit der Bewohner drangen unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus in Klein Flöthe, Lindenstraße, ein. Die Räumlichkeiten des Hauses wurden offensichtlich nach Wertvollem durchsucht. Zum erlangten Diebesgut und zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine detaillierten Angaben gemacht werden. Hinweise an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.

