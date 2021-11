Polizei Mettmann

POL-ME: Trickdiebe kamen als falsche Wasserwerker ins Haus - Ratingen

Kreis Mettmann - 2111136

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Am Mittwochmorgen des 24.11.2021, gegen 11.00 Uhr, kam es in einem Ratinger Wohngebiet in Homberg-Ost (Vogelstraßen-Siedlung) zu einem Trickdiebstahl, bei dem sich zwei bislang noch unbekannte Betrüger als Wasserwerker tarnten und so in das Wohnhaus eines lebensälteren Ehepaares gelangten. Den beiden jeweils über 80-jährigen Senioren berichteten die zwei schwarz gekleideten Männer, dass es aktuell einen Wasserschaden in der Straße gegeben habe. Darum müsse man auch in den Keller dieses Hauses. Bei einem dann folgenden Aufenthalt in den Kellerräumen wurden die Geschädigten bewusst abgelenkt und mit Hilfestellungen bei der Beobachtung und Kontrolle der Wasseranschlüsse beauftragt. Die so entstehende Gelegenheit nutzte dann offenbar mindestens einer der Männer, um sich ohne Aufsicht und unbeobachtet im Haus der Homberger zu bewegen.

Nachdem die zwei Unbekannten ihre Arbeiten im Haus angeblich beendet hatten, gegangen und in unbekannte Richtung verschwunden waren, bemerkten die Senioren nur wenige Minuten später im Schlafzimmer ihres Hauses das Verschwinden einer Geldkassette, in der sich neben persönlichen Dokumenten auch eine Münzsammlung sowie mehrere wertvolle Uhren im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro befanden.

Sofort nach schneller Alarmierung der Ratinger Polizei veranlasste Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen in Ratingen-Homberg führten leider nicht zu einem schnellen Erfolg. Die zwei Straftäter werden von den Geschädigten wie folgt beschrieben:

- beide männlich

- mitteleuropäisches Erscheinungsbild

- sprachen Deutsch ohne erkennbaren Akzent

- ca. 170 groß

- normale Staturen

- schwarz gekleidet

- ein Täter wird als etwa 25 Jahre alt geschätzt.

Bisher liegen der Ratinger Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib der beiden Straftäter vor. Maßnahmen zur Spurensuche am Tatort sowie weitere kriminalpolizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

Aus gegebenem Anlass warnt die Polizei wieder einmal kreisweit insbesondere ältere Mitbürger davor, unbekannte Personen unkontrolliert in die eigenen vier Wände einzulassen.

Schauspielerisch begabte Diebe und Betrüger an der Haus- oder Wohnungstür verwenden im Grunde nur ganz wenige Tricks, zu denen sie sich aber immer wieder neue Varianten einfallen lassen: Sie bitten um Hilfe oder eine Gefälligkeit, täuschen Amtspersonen- und Handwerkereigenschaft vor oder behaupten ganz einfach, Sie zu kennen.

Dabei verfolgen diese Diebe und Betrüger immer nur ein Ziel: Sie sollen die Tür öffnen, damit die Täter in Ihre Wohnung gelangen.

Lassen Sie es nicht so weit kommen ! In Ihren vier Wänden sind Sie mit dem oder der Fremden allein - und Sie können dabei Ihre Augen nicht überall haben. Dies gilt besonders im Hinblick darauf, dass solche Täter oft auch nicht alleine in Ihre Wohnung kommen !

Einige Täter lügen Ihnen vor, Ihre Wohnung in amtlicher Eigenschaft oder mit behördlicher Befugnis aufsuchen zu müssen. Dabei treten Trickbetrüger und -diebe zum Beispiel in folgenden Rollen auf:

- Polizei- bzw. Kriminalbeamte oder Gerichtsvollzieher,

- Mitarbeiter der Elektrizitäts-, Gas- oder Wasserwerke,

- Handwerker, Heizkostenableser oder sonstige Beauftragte der Hausverwaltung,

- Mitarbeiter der Kirche, des Sozialamtes oder von anderen sozialen Stellen,

- Berater der Krankenkasse oder der Rentenversicherung,

- Postzusteller oder Monteure einer Telefongesellschaft.

Die Polizei rät:

- Vergewissern Sie sich vor dem Öffnen ihrer Wohnungstüre, wer zu Ihnen will: Schauen Sie durch den Türspion oder aus dem Fenster, benutzen Sie die Türsprechanlage.

- Öffnen Sie Ihre Tür immer nur mit vorgelegter Türsperre (z. B. Kastenschloss mit Sperrbügel).

- Lassen Sie niemals Fremde in Ihre Wohnung.

- Verlangen Sie einen Ausweis ! Klären Sie durch ein Telefonat mit der angeblich entsendenden Dienststelle oder mit dem vermeintlichen Auftraggeber die Richtigkeit des Besuches.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell