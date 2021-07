Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Van von Firmengelände gestohlen, weiterer Wagen aufgebrochen

Rheine (ots)

Vom Gelände einer Trockenbaufirma an der Sandkampstraße in Schotthock ist in der Zeit zwischen Mittwoch (21.07.21), 22.00 Uhr, und Donnerstag (22.07.21), 09.00 Uhr, ein Van gestohlen worden. Ein weiterer Pkw wurde aufgebrochen. Bei beiden Wagen handelt es sich um Fiat Ducatos. Sie waren auf dem Parkstreifen gegenüber der Firma abgestellt. Aus dem zweiten Van entwendeten die unbekannten Täter mehrere hochwertige Werkzeuge. Die Polizei stellte an verschiedenen Stellen Aufbruchspuren sicher. Der Gesamtsachschaden für den Geschädigten liegt im fünfstelligen Eurobereich. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht. Die Rheinenser Polizei nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05971/938-4215.

