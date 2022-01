Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Polizei sucht Hundebesitzer

Soest (ots)

Am Montag, dem 08.11 2021, kam es am von-Köppen-Weg zu einem Unfall. Ein Hund sprang eine 80-jährige Soesterin an. Diese stürzte und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei erfuhr erst jetzt von dem Vorfall und bittet Zeugen die das Geschehene beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. Um den Vorfall direkt klären zu können, darf sich natürlich der Hundebesitzer auch selbst bei der Polizei melden. (lü)

