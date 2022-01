Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Roller-Fahrer übersehen

Wickede (ots)

Ein 21-jähriger Kraftfahrzeugroller-Fahrer aus Ense befuhr am Donnerstag (6. Januar 2022), um 16.11 Uhr, den Waltringer Weg in Richtung Waldringen, als von rechts, aus der Hohen Straße, eine 30-jährige Autofahrerin aus Wickede mit ihrem Wagen herausfuhr. Der Vorfahrt berechtigte Roller-Fahrer kam durch die folgende Kollision zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Unfallschaden auf 3.000 Euro ein. (reh)

