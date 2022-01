Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - E-Scooter-Fahrer verletzt

Soest (ots)

Am Donnerstag (6. Januar 2022) befuhr gegen 17.20 Uhr eine 58-jährige Soesterin mit ihrem Wagen den Danziger Ring in Richtung Hepper Weg. Als sie in den Kreisverkehr Danziger Ring/Hepper Weg einfuhr, bemerkte sie einen im Kreisverkehr befindlichen, vorfahrtsberechtigen 35-jährigen Soester mit seinem E-Scooter zu spät. Durch den folgenden Zusammenstoß fiel der Mann mit seinem Elektrofahrzeug hin und verletzte sich leicht. Die eingesetzten Polizeibeamten bemerkten bei dem 35-Jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft und führten aufgrund dessen einen Atemalkoholtest durch. Dieser verlief mit 0,68 Promille positiv und zog die Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt, sowie eine Anzeige nach sich. (reh)

