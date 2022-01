Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Wamel - Einbruch in Ferienhaus

Möhnesee (ots)

Zwei aufgehebelte Türen zeugten am Donnerstag (6. Januar 2022) von einem Einbruch in ein Ferienhaus an der Bahnhofstraße in Wamel. Nach ersten Erkenntnissen machte der Einbrecher jedoch keine Beute. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 entgegen. (reh)

