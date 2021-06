Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden Rettungshubschrauber im Einsatz

Alpen (ots)

Freitag gegen 15:25 Uhr kam es in Alpen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Lkw Fahrer aus Wesel befuhr mit seinem Lkw die Winnenthaler Straße in Fahrtrichtung Xanten. An der Kreuzung Dickstraße / Unterheide beachtete er nicht die Vorfahrt einer 53-jährige Pkw Fahrerin aus Sonsbeck, die die Straße Unterheide in Richtung Dickstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde der Pkw in einen Vorgarten geschleudert und blieb dort auf dem Fahrzeugdach liegen. Die Frau wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber einem Krankenhaus in Duisburg zugeführt. Lebensgefahr besteht nicht. Der Lkw Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachsachaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

