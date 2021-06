Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Müllcontainer auf die Bahngeleise geschoben

Polizisten nehmen 27-Jährigen in Gewahrsam

Am Mittwoch gegen 23.45 Uhr rief der Inhaber einer Gaststätte am Bahnhof in Xanten die Polizei zur Hilfe.

Ein Unbekannter hatte zunächst seine Gäste angepöblt und sich sehr aggressiv verhalten. Dann hatte der Wirt beobachten können, wie der Mann einen Müllcontainer mit Schwung auf die Gleise schob. Dieser hätte für schlimme Folgen sorgen können, wenn ein einfahrender Zug dagegen gestoßen wäre.

Die Polizisten entfernten den Container und nahmen den stark alkoholisierten Mann mit zur Wache. Der 27-Jährige aus Xanten verblieb dort bis zur Ausnüchterung. Darüber hinaus erwartet ihn ein Strafverfahren.

