Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Tatverdächtiger im Rahmen der Fahndung durch Polizei vorläufig festgenommen

Lippstadt (ots)

Die Polizei konnte nach dem Verdacht einer räuberischen Erpressung am Donnerstagabend (6. Januar 2022) einen 17-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Gegen 21 Uhr ging ein 14-jähriger Lippstädter zu Fuß zwischen der Schiller- und Eichendorfstraße entlang. In Höhe des dortigen Spielplatzes kam ihm ein junger Mann entgegen, der ihn aufforderte seine Taschen zu leeren. Nach der Weigerung des Jugendlichen holte der Tatverdächtige einen Gegenstand heraus, den der 14-Jährige als mögliches Messer deutete. Hierauf händigte diese eine kleinere Menge Bargeld aus. Der Tatverdächtige entfernte sich anschließend in Richtung Schillerstraße. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnte der 17-Jährige im Bereich der Eichendorfstraße angetroffen werden. Angaben zur Tat machte er nicht. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Nach seiner vorläufigen Festnahme, der Entnahme einer Blutprobe und erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er an einen Erziehungsberechtigten übergeben. (reh)

