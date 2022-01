Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Arbeitsunfall - Mitarbeiter schwer verletzt

Wickede (ots)

In einem Metallverarbeitenden Betrieb an der Hauptstraße in Wickede kam es am Donnerstag (6. Januar 2022), gegen 17.40 Uhr, zu einem Arbeitsunfall an einer Maschine. Ein Mitarbeiter wurde anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei beschlagnahmte den Unfallort mit einer sogenannten "Längsteilscheren-Maschine" und informierte das Amt für Arbeitsschutz. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei und des Amt für Arbeitsschutz müssen nun die genauen Umstände des Vorfalls klären. (reh)

