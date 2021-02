Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Abbremsmannöver endet im Graben- Vorfahrt genommen

Herford (ots)

(sls) Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstagabend (25.2.) gegen 17:45 Uhr auf der Braker Straße in Herford. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 23-Jährige aus Bielefeld die Braker Straße in Richtung Herforder Straße. Plötzlich und unerwartet bog ein bis dahin unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Renault Laguna von der Waldstraße nach links auf die Braker Straße ein, ohne auf die Vorfahrt der Bielefelderin mit ihrem Peugeot zu Achten. Zwar konnte die 23-Jährige durch ein abruptes Abbremsmannöver einen Zusammenstoß mit dem Renault-Fahrer vermeiden, kam jedoch nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte seitlich in den Graben. Der Unfallbeteiligte Fahrer des Renault entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Einer Fußgängerin fiel bereits im Vorfeld die "rasante" Fahrweise des Unbekannten auf der Braker Straße aus. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte der 23-jährige Fahrer des Renaults an seiner Wohnanschrift angetroffen und zum Unfall befragt werden. Die aufnehmenden Beamten stellten fest, dass der Fahrer aus Bielefeld augenscheinlich zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es ist davon auszugehen, dass durch den Einfluss die rasante und unsichere Fahrweise auf den Konsum zurückzuführen war. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und auch der Führerschein vorläufig sichergestellt.

