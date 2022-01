Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Hellinghausen - Einbruch in Einfamilienhaus

Lippstadt (ots)

In der Straße "Am Sötling" kam es am Mittwoch (5. Januar 2022) zwischen 15.30 Uhr und 19 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Einbrecher demontierten zuvor den Bewegungsmelder und hebelten eine Tür zum Haus auf. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume und entwendeten Bargeld und Schmuck. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 entgegen. (reh)

