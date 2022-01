Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Polizei sichert nach Verkehrsunfallflucht blaue Farbanhaftung

Soest (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht zwischen Montag, 19 Uhr und Dienstag (4. Januar 2022), 7 Uhr, am Hohen Weg sicherten die Beamten an einem grauen Volvo im Bereich der Schadensstelle blaue Farbanhaftungen, die vom Fahrzeug mit einem frischen Unfallschaden stammen müssten. Die Polizei fragt sich nun, ob es Zeugen gibt, die Angaben zu einem Wagen machen können, der einen frischen Unfallschaden mit blauem Farbabrieb an der Unfallstelle aufweist. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02921-91000 entgegen genommen. (reh)

