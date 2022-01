Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Zahlreiche Autos beschädigt - Sachschaden von mehreren tausend Euro

Soest (ots)

Bereits elf Anzeigen wegen Sachbeschädigung sind bei der Polizei am Freitag (7. Januar 2022) eingegangen. Ein Unbekannter hatte am Königsbergweg mindestens 11 Autos durch Kratzer bzw. Graffiti beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere tausend Euro ein. Neben zivilrechtlichen Forderungen warten auf den oder die Verursacher Geld- bzw. Haftstrafen bis zu zwei Jahren. Zeugen, die Angaben zu den Sachbeschädigungen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

