POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Wohnung

Emmerich (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstag (16. November 2021) zwischen 18:00 und 22:00 Uhr in die Wohnung auf der ersten Etage eines Mehrfamilienhauses an der Straße Goldsteege eingedrungen. Sie entwendeten unter anderem zwei Mobiltelefone und eine Spardose. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

