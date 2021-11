Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Einbruch in Gebäude eines Sportvereins

Wachtendonk (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag (15. November 2021) in ein Gebäude auf dem Gelände eines Sportvereins an der Straße Schoelkensdyck eingedrungen. Sie schlugen das Fenster zu einem Büro ein und durchwühlten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Anschließend verschafften die Täter sich auch Zutritt zu der Gaststätte des Vereins. Genaue Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Kripo Geldern erbittet Zeugenhinweise unter Telefon 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell