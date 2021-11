Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht nach Spiegelkollision

Fahrer eines Kleinbusses gesucht

Emmerich-Borghees (ots)

Am Samstag (13. November 2021) gegen 11:50 Uhr war ein Autofahrer mit seinem schwarzen VW Multivan auf der Hüthumer Straße in Richtung Kesselderweg unterwegs. In einer Rechtskurve kam ihm seinen Angaben nach ein anderer schwarzer Kleinbus entgegen, der mittig der Fahrbahn fuhr. Trotz Ausweichmanövers des VW-Fahrers stießen die beiden linken Außenspiegel der Fahrzeuge aneinander, wobei der Spiegel des VW beschädigt wurde. Der VW-Fahrer und auch der andere beteiligte Fahrer hielten an. Letzterer setzte dann jedoch seinen Weg unvermittelt in Richtung Hassentweg fort, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (cs)

