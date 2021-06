Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw-Tür beschädigt

Plettenberg (ots)

In der Nacht vom 17.06. zum 18.06. beschädigten unbekannte Täter die Beifahrertür eines an der Schwarzenbergstraße abgeparkten schwarzen Audi Q 5. Sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigern nimmt die Polizei in Plettenberg entgegen. (boro)

