Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Trunkenheit am Steuer

PKW beschädigt Schaufenster

Kranenburg (ots)

Eine zerstörte Schaufensterscheibe war am Samstagabend (13. November 2021) das Ergebnis eines missglückten Einparkversuchs unter Alkoholeinfluss. Ein 23-Jähriger wollte gegen 23:30 Uhr seinen Audi in einer Parkbucht am Straßenrand der Großen Straße abstellen. Mit ihm im Auto waren zwei Beifahrer. Im Rückwärtsgang geriet der junge Mann mit dem Wagen jedoch gegen das untere Schaufenster einer Fahrschule, welches zu Bruch ging. Da die hinzugerufenen Polizeibeamten unter anderem einen schwankenden Gang bei dem 23-Jährigen erkannten, führten sie einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, der positiv ausfiel. Auf der Wache wurde ihm eine Blutprobe entnommen, seinen Führerschein musste der junge Mann vorerst abgeben. Ihn erwartet ein Strafverfahren. (cs)

