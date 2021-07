Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann wirft Bierflasche auf Bahnmitarbeiterin - Bundespolizei stellt Randalierer

Dortmund (ots)

Vermutlich aus Ärger, dass eine Zugverbindung ausgefallen ist, bewarf ein 50-Jähriger am Freitagabend (23. Juli) eine Bahnmitarbeiterin mit einer Bierflasche. Bundespolizisten nahmen den Mann vorläufig fest. Gegen 23 Uhr, bestreiften Einsatzkräfte der Bundespolizei den Dortmunder Hauptbahnhof. Vor dem Informationsschalter der Deutschen Bahn stellten sie einen Mann fest, der lautstark seinen Unmut kundtat. Zudem stellten die Bundespolizisten fest, dass die Glasscheibe des Schalters frische Beschädigungen aufwies. Nach Aussage von Zeugen, soll der 50-jährige Mann aus Hattingen eine gefüllte Bierflasche in Richtung des Schalters geworfen haben, hinter der eine Bahnmitarbeiterin gesessen haben soll. Die betroffene Bahnmitarbeiterin wurde durch den Bewurf von Glassplittern und Bier getroffen. Aufgrund der Geschehnisse konnte sie ihren Dienst nicht fortsetzen. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn zur Bundespolizeiwache. Hier erklärte er, dass er aufgrund einer ausgefallenen Zugverbindung so erbost gewesen sei, dass er seiner Wut freien Lauf lassen musste. Als sich der Mann beruhigt hatte, konnte er seinen Heimweg antreten. Die Bundespolizei leitete anschließend ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ein. *BA

