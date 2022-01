Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Eickelborn - Mit 0,84 Promille im Graben

Lippstadt (ots)

Am Sonntag (9. Januar 2022) wurde eine Streifenwagenbesatzung zu einem Verkehrsunfall auf gerader Strecke an der Ostinghauser Straße gerufen. Ein 24-jähriger Mann aus Soest war gegen 06.15 Uhr mit seinem Wagen auf der regennassen Straße nach links von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und erst im Graben zum Stillstand gekommen. Im Rahmen der Unfallaufnahme fiel den Beamten deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des 24-Jährigen auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest endete mit 0,84 Promille. Der leicht verletzte Autofahrer wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, in dem ihm auch gleich auf Anordnung der Polizeibeamten eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell