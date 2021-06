Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.06.2021 mit einem Beitrag aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn- Neckargartach: Starke Rauchentwicklung

Am Freitag, kam es gegen 18.00 Uhr, zu einer starken Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhauses in Heilbronn- Neckargartach. Durch ein schnelles und beherztes Einschreiten der Feuerwehr Heilbronn konnte ein Brandausbruch verhindert werden. Ursache für die starke Rauchentwicklung war ein defektes Kabel eines Insektenvernichters, welches den Holzfußboden in dem Wohnhaus anschmorte. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden an dem Holzfußboden beläuft sich auf ca. 300,- EUR.

