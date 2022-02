Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hördt - versuchter Einbruch

Hördt (ots)

Am Dienstagabend (01.02.2022) versuchten bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 21.00 und 21.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Wörthberg in Hördt einzubrechen. Der Versuch, das Kellerfenster des Objekts aufzuhebeln, scheiterte jedoch und die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab. Zeugen, welche im entsprechenden Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

