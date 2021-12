Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz für den 26.12. 2021

LK Verden und LK Osterholz (ots)

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz für 26.12.2021

PKW flüchtet vor der Polizei Oyten/Achim

Am frühen Morgen des 2. Weihnachtstages fällt einer Polizeistreife am neuen Bahnhof in Oyten Sagehorn ein PKW auf dem Parkplatz auf. Dieser sollte kontrolliert werden, doch der 21-jährige Fahrzeugführer flüchtete mit seinem PKW vor der Polizei. Schließlich konnte der PKW in Achim im Ortsteil Badenermoor gestellt werden. Dabei flüchtete der 21-jährige Oytener zu Fuß und konnte aber durch die eingesetzten Beamten vorläufig festgenommen und zur Achimer Dienststelle gebracht werden. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten. Warum der junge Mann vor der Polizei flüchtete wird derzeit ermittelt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Bei der Suche nach dem geflüchteten PKW wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Für die Bereiche Verden und Osterholz gibt es keine presserelevanten Ereignisse.

