POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Samstag, den 25.12.2021

Landkreis Verden:

+++ Heiße Weihnachten mit Happy End +++

Bremen. Am Heiligen Abend gegen 15 Uhr befuhr ein 36jähriger aus Laatzen mit seiner gleichaltrigen Ehefrau die A27 in Richtung Cuxhaven. Kurz vor der AS Bremen-Sebaldsbrück geriet plötzlich der angemietete Kleintransporter während der Fahrt in Brand. Der 36jährige konnte den Mercedes noch auf dem Seitenstreifen anhalten, als bereits Flammen aus dem Motorraum schlugen. Die alarmierte Berufsfeuerwehr Bremen löschte den Brand ab, konnte einen Totalschaden an dem Transporter aber nicht verhindern. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Fahrbahn voll gesperrt werden, danach konnte der Verkehr einspurig vorbeigeleitet werden. Der Transporter wurde abgeschleppt, der Schaden auf rund 30.000,-EUR geschätzt. Die beiden Insassen blieben unverletzt und konnten die transportierten Geschenke zum Glück noch in Sicherheit bringen, so dass einer etwas verspäteten Bescherung im Familienkreis nichts mehr im Wege stand.

Presserelevante Sachverhalte aus dem LK Verden liegen nicht vor.

Landkreis Osterholz:

Einbruch in Wohnhaus

Schwanewede. In der Nacht vom Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter ein Fenster zu einem Wohnhaus in der Straße Auf der Koppel auf. Anschließend wurde versucht, durch das entstandene Loch in der Fensterscheibe hindurchzugreifen und den Fenstergriff zu betätigen. Da dieser mit einem Schloss versehen und abgeschlossen war, konnte das Fenster jedoch nicht geöffnet werden. Der Schaden wird auf etwa 500 EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei Hinweisen auf den Täter an die Polizeistation Schwanewede unter der Rufnummer 04209 - 918650, oder beim Polizeikommissariat in Osterholz-Scharmbeck unter der Rufnummer 04791-3070, zu wenden.

Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrradfahrer Schwanewede - Am Freitag, gegen 11:30 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Langenberg/Blumenthaler Straße zu einem Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Fahrer eines PKW übersah beim Abbiegen nach rechts einen 62-jährigen Fahrradfahrer, der die Straße über die Ampel passierte. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. Der PKW-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei Hinweisen auf den Unfallverursacher an die Polizeistation Schwanewede unter der Rufnummer 04209 - 918650, oder beim Polizeikommissariat in Osterholz-Scharmbeck unter der Rufnummer 04791-3070, zu wenden.

