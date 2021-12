Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Tauben gestohlen ++ Pkw prallen aufeinander ++ Entgegenkommenden Pkw übersehen ++

Landkreis Osterholz (ots)

Tauben gestohlen

Osterholz-Scharmbeck. Bislang unbekannte Täter stahlen ersten Erkenntnissen zufolge am Mittwoch zwischen 05:00 Uhr und 09:30 Uhr 28 Tauben aus einem Gehege auf einem Privatgrundstück in der Straße "Am Hohenberg". Die Diebe flüchteten anschließend unerkannt mit den gestohlenen Tieren. Mögliche Zeugen werden von der Polizei Osterholz unter 04791/3070 nun um Hinweise zum Verbleib der Tiere und zu den möglichen Tätern gebeten.

Pkw prallen aufeinander

Ritterhude. Am Mittwochmittag übersah eine 21-jährige Fahrerin eines Seat scheinbar einen Peugeot eines 22-Jährigen, als dieser in der Stader Landstraße verkehrsbedingt bremsen musste. Beide waren in Richtung Bremen unterwegs, als die 21-Jährige den bremsenden Peugeot scheinbar übersah und auffuhr. Beide Personen zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Entgegenkommenden Pkw übersehen

Grasberg. Zwei Pkw prallten am frühen Mittwochabend in der Wörpedorfer Straße aufeinander, nachdem eine 32-Jährige scheinbar einen entgegenkommenden BMW einer 54-Jährigen übersehen hatte. Ersten Informationen zufolge wollte die 32-Jährige mit ihrem VW gerade nach links auf ein Grundstück einbiegen, als die 54-Jährige entgegenkam. Die 54-Jährige zog sich durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Der BMW musste abgeschleppt werden. Insgesamt schätzt die Polizei den Sachschaden auf 7.500 Euro.

