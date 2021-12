Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Terrassentür aufgehebelt ++ Transporter aufgebrochen ++ Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall ++ Unfallflucht - Wer sah den Unfallfahrer? ++ Nebel: Bitte Licht einschalten ++ Unfälle...

Landkreis Verden (ots)

Terrassentür aufgehebelt

Achim. An der Bromberger Straße haben unbekannte Täter am Dienstag zwischen 8 und 18 Uhr eine Terrassentür einer Wohnung aufgehebelt. Innerhalb der Wohnung suchten die Unbekannten anschließend erfolglos nach Wertgegenständen, woraufhin sie ohne Beute vom Tatort flohen. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Transporter aufgebrochen

Achim. Unbekannte Täter haben am Dienstag zwischen 12:45 Uhr und 14:15 Uhr einen Transporter aufgebrochen, der an der Langenstraße geparkt war. Aus dem Sprinter entwendeten die Unbekannten daraufhin ein iPad, einen Laptop sowie diverses Werkzeug. Von den Tätern und der Beute fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall

Verden. Am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr fiel ein Autofahrer auf der Hamburger Straße auf, da dieser Zeugen zufolge in Schlangenlinien unterwegs war. Bevor der Mann von der alarmierten Polizei gestoppt werden konnte, fuhr der Volvo-Fahrer über eine Verkehrsinsel und beschädigte sein Auto derart, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizei Verden fest, dass der unverletzt gebliebene 33-jährige Fahrer erheblich alkoholisiert war - 2,3 Promille ergab die Atemalkoholkontrolle. Daraufhin wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt, eine Blutentnahme veranlasst und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Volvo musste abgeschleppt werden.

Unfallflucht - Wer sah den Unfallfahrer?

Verden. Auf dem Parkplatz der Aller-Weser-Klinik an der Eitzer Straße hat ein unbekannter Autofahrer am Dienstagvormittag einen hohen Sachschaden angerichtet. Zwischen 8 Uhr und 13 Uhr prallte der Unbekannte gegen einen hier geparkten Audi, anschließend beging er Unfallflucht. Am Audi, an dem blau/grüne Schrammen erkennbar waren, entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

Zusammenstoß in Völkersen

Völkersen. Auf der Völkerser Landstraße (L155) kam es am Dienstag gegen 17 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Ein 72-jähriger VW Fahrer bog von der Haberloher Straße (K24) auf die Völkerser Landstraße ein, dabei übersah er einen bevorrechtigten, auf der L155 in Richtung Posthausen fahrenden, 61-jährigen Fahrer, der ebenfalls mit einem VW unterwegs war. Bei der folgenden Kollision erlitt ein Beifahrer im Wagen des 61-Jährigen leichte Verletzungen. An beiden Autos entstand jeweils Totalschaden, der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro.

21-Jährige leicht verletzt

Langwedel. Bei einem Verkehrsunfall auf der Feldstraße (K9) erlitt am Dienstag gegen 19:15 Uhr eine 21-jährige Hyundai-Fahrerin leichte Verletzungen. Die Frau war mit ihrem Kleinwagen auf der K9 in Richtung Hauptstraße unterwegs, dabei übersah sie einen auf der Straße geparkten und unbesetzten VW und fuhr auf diesen auf. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Nebel: Bitte Licht einschalten

Verden. Im dichten Nebel führten Beamte der Polizei Verden am Dienstagnachmittag eine Kontrolle auf der Lindhooper Straße durch. Auffällig war erneut, dass sich offenbar viele Autofahrer auf ihre Lichtautomatik verlassen oder einfach vergessen, im Nebel das Licht eigenhändig einzuschalten. Innerhalb einer Stunde mussten zwölf Fahrerinnen und Fahrer gestoppt und darauf hingewiesen werden, dass die Automatik zwar Dunkelheit, nicht aber Nebel erkennt. Und da rechtlich gesehen letztlich der Mensch am Fahrzeuglenker und nicht die Technik verantwortlich für die Sicherheit ist, kommt auf die kontrollierten Verkehrsteilnehmer jeweils ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei zu.

