Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Baucontainer aufgebrochen ++ Automaten aufgebrochen ++ Unfall in der Heidkampstraße ++

Landkreis Osterholz (ots)

Baucontainer aufgebrochen

Ritterhude. Unbekannte Täter brachen zwischen vergangenem Freitag, 17.12.2021, und Montag einen Baucontainer in der Rohwedderstraße auf. Sie stahlen ersten Informationen zufolge unter anderem einen Baustrahler und flüchteten anschließend. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen verdächtiger Umstände werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Automaten aufgebrochen

Ritterhude. Unbekannte Täter brachen zwischen Samstag und Sonntag Automaten auf dem Gelände einer Waschanlage auf und flüchteten anschließend unerkannt. Der Sachschaden wird nach ersten Informationen mit mehreren hundert Euro beziffert. Möglich Zeugen verdächtiger Umstände werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Unfall in der Heidkampstraße

Osterholz-Scharmbeck. Nach einem Unfall in der Heidkampstraße am Montagmorgen war die Fahrbahn zeitweise blockiert. Eine 19-jährige Fahrerin eines Audi wollte ersten Informationen zufolge an einem Mercedes eines 41-Jährigen vorbeifahren, der an einer roten Ampelanlage verkehrsbedingt halten musste. Die 19-Jährige wollte demnach auf die vorhandene Linksabbiegerspur fahren, kollidierte dabei jedoch mit dem Mercedes. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro und der Mercedes musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell