POL-VER: ++ Einbruch in Zahnarztpraxis ++ Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet ++ Baustellentoilette ausgebrannt ++ 41-Jähriger verletzt ++

Einbruch in Zahnarztpraxis

Achim. Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Sonntag in die Räume der Diakonie und einer Zahnarztpraxis an der Paulsbergstraße eingebrochen. Die Diebe brachen eine Tür auf, um anschließend in dem Gebäude nach Wertgegenständen zu suchen. Ob sie vor ihrer Flucht letztlich Beute machten, ist noch unklar, der angerichtete Sachschaden ist jedoch beträchtlich. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet

Achim. Am Sonntagabend haben unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten an der Bierdener Dorfstraße aufgeflext. Anschließend entnahmen sie sämtliche Zigarettenschachteln aus dem beschädigten Gehäuse. Mit der Beute flüchteten sie letztlich unerkannt. Die Polizei Achim bittet mögliche Zeugen, unter Telefon 04202/9960 Kontakt zu den Beamten aufzunehmen.

Baustellentoilette ausgebrannt

Verden. Im Rahmen der nächtlichen Streife entdeckte eine Besatzung der Polizei Verden am Montagmorgen kurz vor drei Uhr an der Max-Planck-Straße eine brennende Baustellentoilette. Die Beamten löschten den Brand mit einem Feuerlöscher weitgehend ab, die alarmierte Feuerwehr sorgte abschließend dafür, dass das Kunststoff-Klo nicht erneut aufflammen konnte. Die Brandursache ist unklar. Mögliche Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Feuers geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

41-Jähriger verletzt

Blender. Bei einem Verkehrsunfall auf der Blender Hauptstraße (L202) wurde am Sonntag gegen 19:15 Uhr ein 41-jähriger Mann leicht verletzt. Der Mann befuhr mit einem Hyundai die L202 in Richtung Ortsmitte, dabei übersah er offenbar aufgrund von Unachtsamkeit einen am Fahrbahnrand geparkten Geländewagen der Marke Hummer. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Geländewagen, in dem glücklicherweise niemand saß, etwa zehn Meter nach vorn über einen Gehweg gegen einen Gartenzaun geschoben. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit, am Hyundai entstand Totalschaden. Ein Rettungswagen brachte den 41-Jährigen in eine Klinik.

