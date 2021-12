Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 18.12.2021

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Achim

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Osterholz

Schwanewede - Mofafahrerin nach Unfall leicht verletzt: Am Freitagnachmittag befährt die 45-Jährige gegen 16:35 Uhr mit ihrem Mofa die Straße Heidkamp in Fahrtrichtung Bremen. An der Kreuzung Hospitalstraße/Langenberg muss sie verkehrsbedingt an einer Lichtzeichenanlage halten. Dieses erkennt der dahinter befindliche 39-jährige Fahrer eines Renault zu spät und fährt auf das Mofa auf. Die 45-Jährige stürzt durch den Zusammenstoß vom Mofa und verletzt sich leicht. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse

