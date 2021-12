Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Bilanz der Polizeiinspektion Verden/Osterholz über Kontrollen im ÖPNV - Landesweiter Kontrolltag im Zuständigkeitsbereich positiv aufgenommen

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz zeigt sich zufrieden mit den Kontrollen im ÖPNV in den Landkreisen Verden und Osterholz am Donnerstag und stellte fest, dass die Regeln meist große Akzeptanz erfahren. Die eingesetzten Kräfte aus der gesamten Inspektion, mit Unterstützung der zentralen Polizeidirektion Niedersachsen und in Zusammenarbeit mit den Kommunen trafen an dem landesweiten Kontrolltag in 64 Fahrzeugen auf 681 Personen. Die Kontrollen sind den Beamt/-innen zu einem ganz überwiegenden Teil als gute Gespräche mit Busfahrern/-innen und Fahrgästen in Erinnerung. Auffallend war außerdem, dass viele Menschen die Kontrollen positiv aufnahmen.

In 92 Fällen stellten die Einsatzkräfte jedoch fest, dass Personen Masken falsch oder gar nicht trugen. In wenigen Situationen musste zudem eine Ordnungswidrigkeit eingeleitet werden. In den meisten Fällen zeigten sich die Personen mit einem Gespräch einsichtig.

