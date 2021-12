Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Mehrere Geschäftseinbrüche in Achim ++ Einbruch in Firma ++ Einbrecher flüchten unerkannt ++

Landkreis Verden (ots)

Mehrere Geschäftseinbrüche in Achim

Achim. Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Mittwoch und Donnerstag in mehrere Geschäfte und Praxen im Stadtgebiet ein. Insgesamt neun Anzeigen nahm die Polizei Achim am Donnerstag, in drei Fällen gelangten die Täter nicht in das Tatobjekt. Die Polizei sicherte Spuren an mehreren Tatorten und führt die Ermittlungen nun mit Hochdruck. Die Taten könnten nach Schätzungen der Polizei von denselben Tätern begangen worden sein, muss jedoch im Zuge der Ermittlungen erst überprüft werden. Obwohl die Täter ersten Informationen zufolge nur geringe Bargeldbeträge erlangten, verursachten sie einen Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Ziel der Täter waren verschiedene Gesundheitspraxen, zwei Friseursalons, ein Fitnessstudio und eine Kindertagesstätte, deren Fenster oder Türen zum überwiegenden Teil aufgehebelt wurden. Die Tatorte liegen nach aktuellem Kenntnisstand in der Bremer Straße, Verdener Straße, Herbergstraße, Uphuser Herrstraße und in der Asmussstraße.

Die Polizei Achim wendet sich an die Bevölkerung und bittet unter 04202/9960 um Hinweise auf verdächtige Umstände in der Umgebung. Auch scheinbar unbedeutende, ungewöhnliche Situationen können für die Ermittlungen der Polizei von maßgeblichem Interesse sein.

Bei Fragen oder Sorgen zum Thema Einbruchschutz können Bürgerinnen und Bürger sich unter 04231/806108 an Joachim Kopietz, Beauftragter für Kriminalprävention der PI Verden/Osterholz, wenden. Joachim Kopietz steht während der Geschäftszeiten sowohl bei Fragen zu Geschäftsräumen als auch Privathäusern zur Seite. Er empfiehlt zusätzlich die Internetseite "www.k-einbruch.de" zu besuchen. Die Seite bietet Informationen rund um das Thema Einbruchschutz und bietet unter den "Sicherheitstipps" mit dem "Interaktiven Haus" einen besonderen Service, um sich zu informieren.

Einbruch in Firma

Dörverden. Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Donnerstag durch ein Fenster in eine Werkstatt im "Geestefeld" ein und durchsuchten zugehörige Verkaufsräume nach geeigneter Beute. Die Einbrecher stahlen ersten Erkenntnissen zufolge mehrere Motorsägen und flüchteten mit der Beute.

Nach den bisherigen Informationen dürften die Täter mit einem Fahrzeug unterwegs gewesen sein, um die Beute vom Tatort abzutransportieren. Der Sachschaden kann noch nicht im Einzelnen beziffert werden. Mögliche Zeugen werden unter 04231/8060 um Hinweise auf verdächtige Umstände an die Polizei Verden gebeten.

Einbrecher flüchten unerkannt

Ottersberg. Zwischen Dienstag und Donnerstag brachen unbekannte Täter in ein Wohn-/Geschäftshaus in der Großen Straße ein. Die Täter hebelten an einem Fenster und beschädigten Überwachungskameras, um in das Objekt zu gelangen und die Wohnräume nach geeigneter Beute zu durchsuchen. Sie nahmen unter anderem Bargeld an sich und flüchteten unerkannt. Die Polizei Achim bittet unter 04202/9960 nun um Zeugenhinweise auf verdächtige Umstände in der Umgebung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell