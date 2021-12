Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Einbruch in Lagerhalle++Flammen beschädigen Altkleidercontainer++

Landkreis Verden (ots)

Einbruch in Lagerhalle

Kirchlinteln. Bislang unbekannte Täter hebelten zwischen Dienstag und Mittwoch am einem Fenster einer Lagerhalle im Röhrskamp. Als dies scheinbar misslang, schlugen sie die Scheibe ein und gelangten so in das Gebäude. Später flüchteten sie unerkannt und hinterließen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Ob sie etwas auf der Flucht mitnahmen, wird derzeit geprüft. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Verden unter 04231/8060 entgegen.

Flammen beschädigen Altkleidercontainer

Langwedel. Ein im Burgweg abgestellter Altkleidercontainer ist am späten Mittwochabend durch ein Feuer beschädigt worden. Aufgrund der am Brandort vorgefundenen Spurenlage schließt die Polizei eine vorsätzliche Inbrandsetzung des Containers nicht aus. Die Freiwillige Feuerwehr Langwedel war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

